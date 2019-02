Ganna is snelste in Provence, Lampaert zesde

De Italiaan Filippo Ganna (22) heeft de proloog in de Ronde van de Provence gewonnen. Hij verovert zo de eerste leiderstrui. De beste Belg was Yves Lampaert op plaats zes.

De eerste etappe in de Ronde van de Provence was een proloog in Les Saintes-Maries-de-la-Mer. Ganna legde 8,9 kilometer af in 10:05 minuten.

Dat de Italiaanse renner van Sky een goede tijdrit in de benen heeft, bewees hij al op het Italiaans kampioenschap tijdrijden. Daar kroonde hij zich tot vice-kampioen na zijn ploeggenoot Gianni Moscon.

Podium

De Nederlander Sebastiaan Langeveld en de Fransman Rémy Cavagna vervolledigden het podium. Ze eindigden op respectievelijk negen en tien seconden van de Ganna.

Beste Belg was Yves Lampaert. Hij eindigde op een zesde plek op 19 seconden.

Morgen staat er een etappe van 191,6 kilometer op het menu. Met een stevige klim en een technische afdaling richting de finish lijkt het zeer waarschijnlijk dat de leiderstrui van schouders verandert.

Vorig jaar won Alexandre Geniez de Franse rittenkoers.