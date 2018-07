Froome vrijgesproken in dopingonderzoek

De internationale wielerbond UCI heeft het dopingonderzoek tegen de Britse wielrenner Chris Froome afgesloten. De viervoudige Tourwinnaar wordt vrijgesproken en krijgt geen straf na het tien maanden aanslepende salbutamolonderzoek.

Gisteren raakte bekend dat Froome niet mocht deelnemen aan de Tour de France door het dopingonderzoek. Team Sky tekende beroep aan tegen de beslissing. Vorig jaar werd in de Vuelta een te hoge waarde van salbutamol in zijn urine aangetroffen.

Nu maakt UCI zelf bekend dat Froome wordt vrijgesproken. Hij start zaterdag dan toch in de Ronde van Frankrijk en kan een gooi doen naar een vijfde Touroverwinning.

"Dankbaar en opgelucht" Froome reageerde zelf op Twitter dat hij "dankbaar en opgelucht" is dat het onderzoek eindelijk is afgelopen. "Het waren negen emotionele maanden. Bedankt aan iedereen die me steunde en geloofde."

Grateful and relieved to finally put this chapter behind me, it has been an emotional 9 months. Thank you to all of those who have supported and believed in me throughout. pic.twitter.com/OGzsg83Gjj