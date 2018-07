"Froome mag niet deelnemen aan Tour"

Chris Froome mag van organisator ASO niet deelnemen aan de Tour de France omwille van een dopingonderzoek. Dat meldt le Monde. Team Sky zou in beroep gaan tegen de beslissing.

Froome is niet welkom in de Ronde van Frankrijk, wegens de dopingprocedure die tegen hem loopt. Vorig jaar werd in de Vuelta een te hoge waarde van salbutamol in zijn urine aangetroffen.

Team Sky heeft intussen beroep aangetekend tegen de beslissing van ASO. Daarover volgt dinsdag een uitspraak. "We hebben er vertrouwen in dat Chris op 7 juli kan starten in de Tour", klinkt het in een mededeling van het wielerteam.