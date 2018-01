"Froome krijgt geen speciale behandeling"

De salbutamol-affaire rond Chris Froome moet voor de start van de Giro uitgeklaard zijn. Dat heeft de nieuwe UCI-voorzitter David Lappartient woensdag gezegd in een Zwitserse krant. Lappartient benadrukte ook dat de viervoudige Tourwinnaar geen speciale behandeling krijgt, een kritiek die de UCI van onder meer Tony Martin kreeg.

Froome testte in september vorig jaar positief op een te hoge concentratie salbutamol, een middel tegen astma. Hij legde die positieve test af tijdens de Vuelta, die hij uiteindelijk ook won. Ondertussen werkt Froome samen met zijn ploeg Team Sky aan een verdedigingsstrategie. UCI-voorzitter Lappartient wil dat de zaak voor de start van de Giro – op 4 mei – is uitgeklaard.

“Froome is een renner als een andere”, zegt Lappartient. “Hij heeft meer geld en kan zo meer experts meebrengen die zich in zijn voordeel zullen uitspreken. We kunnen de positieve test echter niet zomaar van tafel vegen. Het wordt belangrijk om de zaak zo snel mogelijk af te handelen en tegelijk de rechten van de renner te waarborgen.”

Kritiek andere renners

Het nieuws van de positieve dopingplas van Chris Froome raakte in december bekend. De Brit is ondertussen nog altijd renner en kreeg (nog) geen sanctie. Onder meer Tony Martin haalde daar zwaar naar uit. De Duitser vraagt zich af waarom hij “een beschermde status geniet”. “Andere atleten worden meteen geschorst na een positieve test, maar hij en zijn team krijgen tijd van de UCI om zich te verdedigen”, zei Martin een tijdje geleden.

David Lappartient benadrukt dat Froome geen speciale behandeling krijgt. “Dat hebben we ook klaar en duidelijk gemaakt aan Tony.”