Fred trekt naar Manchester United

Manchester United en Shakhtar Donetsk hebben een akkoord bereikt over de transfer van Fred. De 25-jarige Braziliaan speelde vijf seizoenen bij de Oekraïense topploeg. Het team van Mourinho zou iets meer dan 59 miljoen euro betalen om de middenvelder naar Old Trafford te halen.

“Manchester United is verheugd aan te kondigen dat er overeenkomst is bereikt met Shakhtar Donetsk voor de transfer van Frederico Rodrigues de Paula Santos”, luidt het in een statement van de Engelse topclub. Fred werd dit seizoen voor de tweede keer op rij kampioen met Shakhtar. In totaal speelde hij 155 wedstrijden voor de Oekraïense club. Hij maakte daarin vijftien doelpunten en deelde evenveel assists uit. De spelverdeler is deze zomer ook te zien zijn op het WK in Rusland.