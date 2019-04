Fred Rutten stapt op als trainer van Anderlecht

Fred Rutten stopt per direct als trainer van Anderlecht . Dat is zonet bevestigd door de club zelf. In onderling overleg is beslist de samenwerking stop te zetten.

Na de recente 0 op 12 in Play-Off 1 en de extra-sportieve problemen, zag Fred Rutten geen toekomst meer bij de Brusselaars. De Nederlandse coach heeft na 3 dagen overleg met de sportieve directie beslist dat hij geen deel meer wil uitmaken van de plannen van RSC Anderlecht.

"Aangezien hij de sportieve staf alle kansen wil geven om de toekomst optimaal voor te bereiden, zijn beide partijen overeengekomen om de samenwerking te beëindigen", klinkt het in de mededeling.

“De directie apprecieert het werk dat Fred heeft geleverd in moeilijke omstandigheden. Zijn fair play-houding ten opzichte van RSC Anderlecht laat ons toe het sportieve project van volgend seizoen in optimale omstandigheden voor te bereiden”, aldus technisch directeur Frank Arnesen.

“We gaan in de beste verstandhouding en met wederzijds respect uit elkaar. We wensen Fred veel succes in zijn verdere carrière.”