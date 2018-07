Fransen voor tweede keer wereldkampioen

Frankrijk heeft zich vandaag voor de tweede keer in zijn voetbalgeschiedenis tot wereldkampioen gekroond. 'Les Bleus' gingen in de finale voorbij een moedig Kroatië, dat met opgeheven hoofd het WK kan verlaten.Het werd 4-2.

Beide teams keken in de aanvangsfase de kat uit de boom. Veel strijd leverde weinig grote kansen op. Frankrijk klom in de achttiende minuut op voorsprong, toen Mandzukic een vrije trap van Griezmann ongelukkig in eigen doel verlengde. Kroatië gaf zich echter niet gewonnen. De Fransen kregen de bal achterin niet weggewerkt en Ivan Perisic liet met een verschroeiende uithaal doelman Lloris kansloos.

Heel even gelijk

Diezelfde Perisic was even later de pechvogel, toen hij een door Matuidi verlengde corner tegen de arm kreeg. De videoref greep in en kende Frankrijk een strafschop toe. Antoine Griezmann nam zijn verantwoordelijkheid en faalde niet. Kroatië ging nog voor halfweg op zoek naar de gelijkmaker, maar zonder succes.

Kroatië begon met nieuwe moed aan de tweede periode, en Lloris moest al snel zijn kunnen tonen op een pegel van Rebic. Frankrijk loerde op de counter, maar de aalvlugge Mbappé kreeg de bal er niet in. Even voor het uur diepte Paul Pogba dan toch de kloof uit. Zijn eerste schot werd nog afgeblokt, maar op zijn tweede had keeper Subasic geen verhaal. De veer bij de Kroaten was gebroken.

Nog wat hoop

Kylian Mbappé nette de vierde Franse treffer met een laag schot. De match leek volledig gespeeld, maar doelman Lloris bracht de spanning terug. Het sluitstuk van Tottenham wilde Mandzukic uitkappen, maar ging gruwelijk de fout in waardoor de Kroaat de 4-2 kon scoren.

De Kroaten drongen nadien nog aan, maar kregen de aansluitingstreffer niet gemaakt. Frankrijk volgt op de erelijst Duitsland op, vier jaar geleden de beste in Brazilië. De Mannschaft stelde dit toernooi echter zwaar teleur en overleefde de poulefase niet. Het is voor onze zuiderburen, na 1998, de tweede WK-eindzege.