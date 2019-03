Franse taxichauffeur steekt Man U-fan neer

Woensdag is een supporter van Manchester United neergestoken in Parijs. Dat gebeurde net na het Champions League-duel tussen PSG en Manchester United. De dader bleek een Franse taxichauffeur te zijn.

De taxichauffeur, die enkele Engelse fans naar het centrum van Parijs bracht, kon de overwinningsgezangen van zijn passagiers niet langer verdragen en zette zijn wagen aan de kant. Hij liet zijn klanten uitstappen en bedreigde hen.

Een man van 44 kreeg in een schermutseling een messteek in de borst, maar verkeert niet in levensgevaar.

Pijnlijke uitschakeling

Het sterrenensemble uit Parijs beleefde woensdag andermaal een pijnlijke Europese avond. PSG ging thuis in de return van de achtste finales met 1-3 ten onder tegen Manchester United, na een riante 0-2 voorsprong uit de heenwedstrijd.

PSG slaagde er op die manier alweer niet in om verder te geraken dan de kwartfinales van de Champions League.