Frans feestje: Pinot wint op Tourmalet, gele trui Alaphilippe tweede

Frankrijk boven in de Tour de France vandaag. In de rit met aankomst op de legendarische Tourmalet wint Thibaut Pinot voor de ogen van president Macron, die de renners boven opwachtte. Gele trui Alaphilippe verbaasde vriend en vijand en werd tweede. Hij verstevigt zijn leiderstrui.

Alaphilippe heeft nu 2 minuten en 2 secoden voor op de Welshman Geraint Thomas, vandaag achtste op 36 seconden, en 2 minuten 14 seconden op Kruijswijk. De Colombiaan Egan Bernal volgt op 3 minuten , de Duitser Emanuel Buchmann en Pinot op 3minuten en 12 seconden.

Tim Wellens ging in de aanval op jacht naar punten voor de bergprijs en start ook zondag nog in de bollentrui. Hij heeft nu 22 punten voor op Pinot en 27 op Thomas De Gendt. Bernal nam de witte trui terug over van de Spanjaard Enric Mas, de Slovaak Sagan liep nog iets verder uit voor groen.