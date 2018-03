Frankrijk wint makkelijk van Rusland

Frankrijk heeft donderdag gemakkelijk gewonnen van Rusland. Het elftal van Didier Deschamps versloeg de Russen uiteindelijk met 1-3. Kylian Mbappé en Paul Pogba stonden beiden aan het kanon.

Vooral Paul Pogba zal opgelucht ademhalen. De middenvelder was goed voor een assist en een doelpunt via een perfect geplaatste vrije trap, die hij toewijdde aan zijn overleden vader. Pogba zit bij Manchester United in een mindere periode en zag ook bij de vorige interlands zijn plaats naar N’Golo Kanté gaan. Wonderkind Mbappé vond twee keer de weg naar het net. Bij de Russen maakte Fedor Smolov de eerredder.

Ludicrous goal from Pogba pic.twitter.com/8RlrhC2ms4 — Alan Smith (@alansmith90) 27 maart 2018