Frankrijk verslaat Australië op WK

Favoriet Frankrijk is met een kleine zege begonnen aan het WK. Les Bleus wonnen deze middag in Kazan hun openingsmatch in groep C met 2-1 van Australië.

Antoine Griezmann bracht de Fransen na 58 minuten op voorsprong met een strafschop, die werd toegekend na tussenkomst van de videoref. Vier minuten later maakte de Australische aanvoerder Mile Jedinak ook vanop de stip gelijk.

Paul Pogba besliste de wedstrijd met een treffer in de 82e minuut. Peru en Denemarken zijn de twee andere landen in groep C. Zij treffen elkaar om 18 uur in Saransk.