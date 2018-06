Frankrijk groepswinnaar na gelijkspel tegen Denemarken

Frankrijk heeft zich op het WK voetbal tot groepswinnaar gekroond in groep C. Voor de Europese vicekampioen volstond daarvoor een 0-0 gelijkspel tegen Denemarken.

De Franse bondscoach Didier Deschamps voerde zes wijzigingen door in zijn elftal. Steve Mandanda nam de plaats van Hugo Lloris in doel in en werd zo met zijn 33 jaar de oudste Franse debutant op een WK. Naast Lloris kregen ook Pavard, Umtiti, Pogba, Mbappé en Matuidi rust. De aanvoerdersband ging naar Raphaël Varane.

In het Deense elftal waren er vier nieuwe namen. De geschorste Yussuf Poulsen werd door Martin Braithwaite vervangen. Veel geestdrift bracht al dat nieuwe bloed niet in de partij.

Slaapverwekkend

In een slaapverwekkende eerste helft wrongen Christian Eriksen, voor Denemarken, en Ousmane Dembélé, voor Frankrijk, de schaarse kansen de nek om.

Ook in de tweede helft bleef spektakel uit. Mandanda zorgde toch voor enige opwinding door een ongevaarlijke vrije trap van Eriksen knullig te lossen. Het sluitstuk van Marseille grabbelde het leer net op tijd weer vast. Een langeafstandsschot van de net ingevallen Nabil Fekir dat in het zijnet belandde, betekende een ander "hoogtepunt". Diezelfde Fekir zorgde acht minuten voor tijd nog eens voor doelgevaar. Kasper Schmeichel bracht redding.

Eerste wedstrijd zonder doelpunten

Na 36 wedstrijden waarin telkens minstens éénmaal gescoord werd, kregen 78.000 teleurgestelde toeschouwers zo de eerste 0-0 op dit WK te zien. Denemarken schreef toch een beetje geschiedenis. Het is de eerste keer, op vijf deelnames, dat het land 0-0 speelt op een WK.

Frankrijk groepswinnaar

Met zeven punten gaat Frankrijk in de eindstand Denemarken (vijf), Peru (drie) en Australië (een) voor.

In de achtste finales geeft Frankrijk de tweede van groep D partij en neemt Denemarken het op tegen de winnaar van die groep, waarin Kroatië al zeker is van de kwalificatie en Nigeria, IJsland en Argentinië vanavond om het tweede ticket strijden.