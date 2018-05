Frankfurt wint verrassend Duitse beker tegen Bayern

Eintracht Frankfurt heeft de Duitse Pokal gewonnen na winst tegen Bayern München. Frankfurt stuntte in de finale door met 1-3 te winnen. Geen dubbel dus voor Bayern, maar wel revanche voor Frankfurt, die vorig seizoen de bekerfinale nog verloren. Trainer Kovac zet zo zijn toekomstige werkgever een serieuze hak.

Ante Rebic opende al na elf minuten de score voor Frankfurt. Robert Lewandowski kon na de pauze gelijkmaken, maar in het slot was het opnieuw Rebic die Frankfurt de zege schonk. Diep in de blessuretijd maakte Mijat Gacinovic er zelfs nog 3-1 van. Het is de vijfde bekerzege voor Frankfurt, de eerste sinds 1988. Bayern is met 18 bekers recordhouder

Trainer Jupp Heynckes misloopt zo de dubbel en kan niet uitzwaaien met een tweede prijs. Zijn opvolger en coach van Frankfurt Niko Kovac bewijst nu al dat hij klaar is om volgend seizoen prijzen te pakken.