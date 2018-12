Frank Arnesen wordt nieuwe technisch directeur van RSCA

Frank Arnesen (62) wordt de nieuwe technisch directeur van RSC Anderlecht. De Deen treedt op 3 januari in functie bij paars-wit, zo meldt de Brusselse recordkampioen.

Arnesen keert na 33 jaar terug naar Anderlecht. Van 1983 tot 1985 maakte de voormalige aanvallende middenvelder het mooie weer in het Astridpark. In die periode behaalde hij een landstitel met de club. "Ik ben blij dat ik Frank Arnesen kan voorstellen als nieuwe technisch directeur", verklaart sportief directeur Michael Verschueren. "Hij kent onze club, maar heeft ook ervaring opgedaan bij topclubs in het buitenland, zoals PSV, Tottenham en Chelsea. Hij betekent een grote meerwaarde voor RSCA."

"Ik ben blij om de overstap te maken naar RSCA", aldus Arnesen. "Het is een eer om in het verleden als speler en binnenkort als technisch directeur deel uit te maken van deze club. Ik hoop hier een mooi verhaal te schrijven, samen met de directie, de sportieve staf en de spelers."