Flipkens verder, exit Van Uytvanck

Kirsten Flipkens (WTA 75) stoot op de Australian Open in Melbourne door naar de tweede ronde. Onze landgenote schoof de Amerikaanse Alison Riske (WTA 84) opzij in drie sets. Na 2 uur en 37 minuten bedroeg de eindstand van de partij, die even onderbroken werd door de regen, 2-6, 7-6 (8/6) en 6-3. Alison Van Uytvanck (WTA 77) is uitgeschakeld.

'Flipper' komt in de tweede ronde tegenover de Slovaakse Magdalena Rybarikova (WTA 21) te staan, die maandag de betere was van de Amerikaanse Taylor Townsend (WTA 89) (6-0, 7-5). Flipkens en Rybarikova namen het al meermaals tegen elkaar op: de laatste keer was in 2013 in Tokio, toen de Slovaakse aan het langste eind trok.

Flipkens komt woensdag ook nog in actie bij het dubbelspel. Samen met de Italiaanse Francesca Schiavone neemt ze het in de eerste ronde op tegen het Chinees-Canadese duo Yifan Xu - Gabriela Dabrowski.

Van Uytvanck gewipt

Eerder vandaag kwam ook al Alison Van Uytvanck (WTA 77) in actie op de Australian Open. De Belgische strandde echter in de eerste ronde na een nederlaag tegen Petra Martic (WTA 81). Na 1 uur en 36 minuten was de eindstand 7-6 (7/5) en 6-3 in het voordeel van de Kroatische.