Flipkens plaatst zich voor kwartfinale

Kirsten Flipkens (WTA-74) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi van Lugano (250.000 dollar). In de tweede ronde nam de 32-jarige Antwerpse in 1 uur en 49 minuten met 4-6, 6-4 en 6-2 de maat van de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA-49), achtste reekshoofd op het Zwitserse gravel.

In de kwartfinales staat Flipkens opnieuw tegenover een Wit-Russische. Ze neemt het op tegen kwalificatiespeelster Vera Lapko (WTA-130), die de Montenegrijnse Danka Kovinic (WTA-124) met 6-2 en 6-3 uitschakelde. Het wordt de eerste ontmoeting tussen Flipkens en de 19-jarige Lapko.

Belgisch onderonsje

Als Flipkens ook de volgende horde neemt, komt er in de halve finales mogelijk een Belgisch onderonsje met tweede reekshoofd Elise Mertens (WTA-20). Die treft in de kwartfinales de Duitse Mona Barthel (WTA-68). In de tweede ronde versloeg Barthel de Kroatische Donna Vekic (WTA-55) met 6-3, 4-6 en 6-4.