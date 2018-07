Kirsten Flipkens (WTA 45) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon. Flipkens klopte in de eerste ronde de Britse Heather Watson (WTA 111) in twee sets: 6-4 en 7-5. De partij duurde een uur en 47 minuten.

Flipkens neemt het in de tweede ronde op tegen de Letse Jelena Ostapenko (WTA 12). Zij klopte de Britse wildcard Katy Dunne (WTA 212) in de eerste ronde in twee sets: 6-3 en 7-6 (7/5). Die partij duurde een uur en 35 minuten.