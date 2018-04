Flipkens naar tweede ronde in Lugano

Kirsten Flipkens (WTA 74) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het WTA-toernooi van Lugano. Ze haalde het van de Duitse Carina Witthöft (WTA 57) in drie sets. Opvallend was dat de wedstrijd wegens het slechte weer verspreid was over twee dagen.

Flipkens en Witthöft waren woensdag bezig aan hun derde set toen de wedstrijd moest onderbroken worden. De eerste set was duidelijk voor de Duitse met 1-6. Flipkens vond haar ritme in de tweede set en won die met 6-4. Bij de derde set stond het 4-3 in het voordeel van onze landgenote wanneer de regen plots met bakken uit de lucht viel. Een pauze drong zich op.

De organisatie nam de beslissing om de wedstrijd stop te zetten en donderdag verder te spelen in een indoorhal. Flipkens kon haar lijn van de dag eerder doorzetten en won de beslissende set met 6-3. In de tweede ronde wacht Flipkens een confrontatie met de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 49).