Flipkens naar 2e ronde Roland Garros

Kirsten Flipkens (WTA 65) staat in de tweede ronde van Roland Garros. Onze landgenote versloeg in haar openingswedstrijd de Duitse Tatjana Maria (WTA 64) in twee sets: 7-6 en 6-4.

De 32-jarige Flipkens haalde het in de openingsronde na 1 uur en 47 minuten. Flipkens, vorige week halvefinaliste in Nürnberg, leidt nu met 5-3 in de onderlinge duels. In de volgende ronde neemt de Kempense het op tegen de Russin Daria Kasatkina (WTA 14), die de Estse Kaia Kanepi (WTA 52) met 6-4 en 6-1 versloeg. Flipkens ontmoette veertiende reekshoofd Kasatkina nog nooit eerder op het WTA-circuit.