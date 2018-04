Flames doen slechte zaak door verlies in Italië

Onze Red Flames hebben dinsdag hun WK-kwalificatiematch tegen Italië niet kunnen winnen. Ze verloren de wedstrijd met 2-1. Cayman zorgde in de eerste helft voor de voorsprong via een strafschop, maar Italië maakte voor de rust al gelijk. Italië had nadien het overwicht en dat resulteerde naar winst.

De Red Flames namen het in hun vijfde kwalificatiematch voor het WK op tegen de groepsleider Italië. Na het puntenverlies vorige week thuis tegen Portugal was winnen tegen Italië een noodzaak om zicht te blijven hebben op de leidersplaats.

De eerste helft was evenwichtig. Beide ploegen hadden hun kansen en een 1-1 ruststand was het logische gevolg. Na de pauze begon Italië scherper te spelen en kregen ze ook grote kansen. De Neve moest op het uur na een blessurebehandeling vervangen worden door Zeler. Bondscoach Serneels gooide ook zijn troef op tafel door Wijnants voor de eerste maal in te brengen.

Desondanks kantelde de wedstrijd niet en Italië kon haar overwicht verzilveren. Girelli maakte van dichtbij het beslissende doelpunt, eindstand: 2-1.

Met nog drie matchen te gaan, lijken de Flames te stranden op de tweede plaats. Deze plaats is geen garantie op een WK-kwalificatie. Naast de zeven groepswinnaars, spelen de vier beste nummers twee play-offs voor het achtste en laatste WK-ticket.

Stand in Groep F:

M Pnt

Italië 6 18

België 5 10

Portugal 4 4

Roemenië 5 4

Moldavië 6 1