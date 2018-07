FIFA wil minder WK-babes in beeld

De wereldvoetbalbond FIFA zegt dat de wedstrijden op het WK in Rusland te seksistisch in beeld worden gebracht. Ze vinden dat de cameramensen te vaak mooie meisjes en vrouwen in beeld brengen, tussen het voetbal in. De FIFA vindt dat dat aan banden moet gelegd worden.

Een knappe gillende vrouw in een Kroatische outfit, of twee babes met een Braziliaanse vlag. Van de FIFA mogen ze niet meer te veel in beeld komen tijdens WK-voetbalwedstrijden.

VTM NIEUWS contacteerde verschillende cameramensen en regisseurs die de afgelopen weken beelden maakten op het WK in opdracht van de FIFA. Niemand wou voor de camera reageren en de FIFA tegen de schenen schoppen.

Mail

Maar de FIFA stuurde wel degelijk een mail met richtlijnen. "We mogen mooie vrouwen en beeld brengen, maar we krijgen de opdracht om het discreet en evenwichtig te houden. We moeten focussen op gezinnen met kindjes en vermijden om zatlappen te filmen”, klonk het. En dus niet op schaars geklede vrouwen, want dat zou misschien aanstootgevend kunnen zijn.

Presentatoren

Tijdens het WK werden ook vrouwelijke presentatoren live tijdens hun uitzending vastgepakt of gezoend. Ook dat wil de FIFA niet meer. Officieel is de FIFA dus tegen seksisme, maar wellicht heeft ook het volgende WK in Qatar, een streng moslimland, er iets mee te maken.