FIFA opent onderzoek naar racisme

De Internationale Voetbalbond FIFA is met een onderzoek gestart na een voorval van racisme tijdens de interland tussen Rusland en Frankrijk. Gedurende de wedstrijd werden de Franse spelers belaagd met apengeluiden.

In het Russische Sint-Petersburg speelde de nationale voetbalploeg een oefeninterland tegen Frankrijk. Les Bleus wonnen makkelijk met 1-3 dankzij twee doelpunten van Kylian Mbappé en een van Paul Pogba. Naast het veld toonden de Russen zich wel van hun slechtste kant. Tijdens de match maakten Russische supporters apengeluiden bij een balcontact van sterspeler Paul Pogba. Wat ook te horen was op de televisiebeelden, nadat Pogba de 1-2 had gescoord.

“FIFA zal verschillende wedstrijdverslagen verzamelen om potentiële bewijsmateriaal te vinden met betrekking tot het discriminerende incident die in de media is verschenen”, luidde het in statement van de Wereldvoetbalbond.

Ook Laura Flessel, Franse minister van Sport, liet haar misgenoegen horen over het voorval. “Racisme hoort niet thuis op voetbalvelden. We moeten gezamenlijk optreden, zowel op Europees als Internationaal vlak, om een einde te maken aan deze ontoelaatbare gedragswijze”, liet de Franse minister weten op Twitter.