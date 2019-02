Ferrari stelt nieuwe bolide voor

Ferrari-rijders Sebastian Vettel en Charles Leclerc zitten komend seizoen achter het stuur van de SF90, de nieuwe bolide die vandaag in het Italiaanse Maranello werd voorgesteld.

De nieuwe benaming voor de auto verwijst naar de 90ste verjaardag van Ferrari in 2019. Al elf seizoenen wacht de renstal op een nieuwe wereldtitel, in 2007 kroonde Kimi Räikkönen zich voor het laatst tot wereldkampioen.

"Het team is op de goede weg, hopelijk kunnen we ons verder verbeteren", zei viervoudig wereldkampioen Vettel bij de voorstelling van de nieuwe auto.

Opkomend talent

De Duitser krijgt komend seizoen Charles Leclerc als tweede rijder naast zich. De 21-jarige Monegask staat bekend als een groot talent. Hij vervangt Kimi Räikkönen, die de Italiaanse renstal na vijf jaar verlaat.

Op 17 maart weten we wat de nieuwe Ferrari waard is. Dan staat in Melbourne de eerste Grote Prijs van het seizoen op het programma.