Fernando Gaviria is de snelste in de Emiraten

Fernando Gaviria heeft de tweede etappe van de UAE Tour gewonnen. De Colombiaan was in een massasprint sneller dan Elia Viviani en Caleb Ewan. Primoz Roglic (Team Jumbo - Visma) behoudt zijn leiderstrui.

Na de ploegentijdrit van gisteren stond er een vlakke etappe in Abu Dhabi op het programma. Een kopgroep van vier fietste al snel een voorsprong van meer dan tien minuten bij elkaar.

Waaiers

De vluchters konden hun voorsprong niet vasthouden, want in het peloton schroefden Lotto Soudal en Bora-Hansgrohe het tempo serieus omhoog.

Tom Dumoulin, Richie Porte en Elia Viviani misten de trein van de eerste waaier. Gelukkig voor hen keerde de rust in het peloton snel terug, waardoor ze opnieuw konden aansluiten.

Kurianov en Planet waren de twee overgebleven vluchters, en werden op veertien kilometer van de streep bijgehaald door het peloton.

Kristoff

In de sprint in Abu Dhabi was het Alexander Kristoff die de debatten opende. De Noor was de perfecte leadoutman voor ploegmaat Gaviria.

De Colombiaan van Team UAE zette de sprint heel vroeg in. Even leek het nog of Elia Viviani er over ging komen, maar Gaviria hield stand.

In de stand is Roglic nog steeds leider. Laurens De Plus staat tweede in dezelfde tijd. Morgen volgt er een interessante etappe voor de klassementsrenners, met op het einde een klim van een tiental kilometer.