Fernando Alonso stopt met Formule 1

Fernando Alonso stapt na dit seizoen uit de Formule 1. De 37-jarige Spanjaard van McLaren maakte dat vandaag via een videoboodschap bekend. Alonso maakt in 2001 bij Minardi zijn debuut in de Formule 1 en hij werd in 2005 en 2006 wereldkampioen bij Renault. In een Ferrari werd hij drie keer vicewereldkampioen (2010, 2012, 2013).

In 17 seizoenen, waarvan de laatste vier bij McLaren, boekte hij 32 overwinningen in de koningsklasse van de autosport. 97 keer stond hij na een Grand Prix op het podium, 22 keer pakte hij de pole position.

"Tijd voor verandering"

"Na 17 jaar in deze geweldige sport is het voor mij tijd voor verandering", verklaarde Alonso, teammaat van Stoffel Vandoorne bij McLaren. "Ik heb van elke minuut genoten en kan de mensen die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt, niet genoeg bedanken. De laatste Grote Prijzen van dit seizoen zal ik met meer toewijding en passie dan ooit afwerken. Daarna brengt de toekomst nieuwe uitdagingen. Tijd voor nieuwe avonturen."

Triple Crown

Alonso mikt op de Triple Crown van de autosport. Als tweede piloot in de geschiedenis wil hij de 24 uur van Le Mans, de Grand Prix F1 van Monaco en de 500 mijl van Indianapolis (IndyCar) op zijn palmares schrijven. Daarmee zou hij in de voetsporen treden van de Brit Graham Hill. Die maakte in 1972 de Triple Crown compleet met winst in Le Mans.

De GP van Monaco won Alonso al in 2006 en 2007, en in juni van dit jaar won hij in een Toyota de 24 uur van Le Mans. Vorig jaar maakte hij zijn debuut in de 500 mijl van Indianapolis. Hij reed een tijdje aan de leiding, maar viel op 21 ronden van het einde uit.

Met nog negen Grand Prix te rijden staat Alonso in het huidige Formule 1-kampioenschap op de negende plaats.