Fenomenale Cant verlengt wereldtitel

Sanne Cant is voor het tweede jaar op rij wereldkampioene veldrijden geworden. In het Nederlandse Valkenburg verlengde ze haar wereldtitel na een beklijvend duel met de Amerikaanse Katie Compton.

Sanne Cant startte goed en trok als vijfde het veld in. Net voor het einde van de lange eerste ronde kwam ze aan kop en sloeg ze meteen een kloofje met een tiental seconden op haar grootste uitdaagster Katie Compton.

De Amerikaanse zette de achtervolging op de Belgische in en dichtte de kloof. Samen gingen ze de derde ronde in. Cant toonde zich op de technische stroken de betere en kon zo opnieuw een kloofje slaan terwijl Compton toch even in aanraking kwam met een paaltje.

Snelle fietswissel

Compton plooide niet en ging op en over Cant. De Belgische leek geslagen, maar één goede wissel bracht Cant helemaal terug. Onze landgenote duwde door en sloeg een kloofje die de Amerikaanse niet meer te boven kwam. Een tweede wereldtitel op rij voor Cant na een ongelooflijke race.