"Fellaini is het schuwst tijdens interviews"

In de tweede aflevering van de podcast ‘Missie Moskou’, over de Rode Duivels, ontvangen VTM NIEUWS-journalisten Maarten Breckx en Michiel Ameloot woordvoerder Stefan Van Loock en marketingbaas Mathias Levacq. Zij vertellen meer over de persactiviteiten bij de Rode Duivels.

Fellaini is het schuwst als het op interviews met de pers aankomt. “Hij weet dat ze erbij horen, maar voelt zich er niet goed bij”, zegt Van Loock.

“Tijdens de commerciële activiteiten, bijvoorbeeld het opnemen van reclameboodschappen, amuseren de Rode Duivels zich rot”, vertelt Levacq. Ze zijn tot op de minuut georganiseerd.

Het Wereldkampioenschap voetbal van 2014 in Brazilië was het eerste in twaalf jaar. Stefan Van Loock, die in de jaren ’90 op bezoek mocht bij de Engelse ploeg op het WK, zegt dat het verschil immens is. De hype rond de Rode Duivels is enorm geworden.

