Fellaini: "Begrijp keuze bondscoach niet"

Rode Duivel Marouane Fellaini heeft zonet gereageerd op de niet-selectie van Radja Nainggolan. Fellaini zegt dat de spelers niet begrijpen dat Nainggolan er niet bij is, maar dat de keuze van de bondscoach moet gerespecteerd worden.

Fellaini is momenteel nog met vakantie in het zuiden van Spanje. Hij is één van de beste vrienden van Nainggolan. “Het is een grote verrassing, maar het is de keuze van de trainer. Het is de coach die beslist, hij is de baas”, zegt Fellaini in een interview met VTM NIEUWS. “Er zijn heel wat spelers ontgoocheld vandaag, net zoals het Belgische publiek. Maar we moeten de beslissing van de coach respecteren.

Nainggolan nam zelf contact op met Fellaini. "Hij was teleurgesteld. Ik heb hem gezegd om de beslissing van de coach te respecteren. De coach zal wel zijn redenen hebben. We moeten dat accepteren. Wij, de spelers begrijpen het ook niet, omwille van zijn kwaliteiten. Ik denk wel dat hij mentaal sterk is", klinkt het.

Fellaini begrijpt ook dat Nianggolan stopt als international. "Ik kan dat wel begrijpen. Maar ik ben er zeker van dat hij volgend seizoen nog sterker zal zijn.”