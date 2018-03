Federer geen nr. 1 meer na nederlaag

Roger Federer is na het Masters 1.000-toernooi van Miami (7.972.535 dollar) niet langer de nummer één van de wereld. De 36-jarige Zwitser, als eerste reekshoofd vrij in de eerste ronde, liet zich in de tweede ronde verrassen door de 21-jarige Australische kwalificatiespeler Thanasi Kokkinakis (ATP-175). In 2 uur en 21 minuten maakte die er 3-6, 6-3 en 7-6 (7/4) van.

Federer verdedigde zijn titel op het hardcourt in Florida en verliest dus een pak rankingpunten. De Spanjaard Rafael Nadal, wegens een blessure aan het rechterbovenbeen afwezig in Miami, lost Federer zo opnieuw af als nummer één van de wereld.

Maandag 19 februari moest Nadal de eerste plaats op de ATP-ranking tijdelijk afstaan aan Federer, maar maandag 2 april begint de 31-jarige Spanjaard opnieuw als nummer één en dat voor de 168e week. Op 18 augustus 2008 kwam hij voor het eerst op kop van de ATP-ranking. Ook toen loste hij Federer af.

Geen gravelseizoen

Voor Federer was het na zeventien opeenvolgende zeges de tweede nederlaag op rij. Vorige week raakte hij zijn ongeslagen status kwijt door in de finale van het Masters 1.000 van Indian Wells (Californië) te buigen voor Juan Martin del Potro (ATP-6).

Kort na zijn nederlaag maakte Federer bekend dat hij net als vorig jaar het volledige gravelseizoen, inbegrepen Roland Garros, aan zich voorbij zal laten gaan.