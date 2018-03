Fans steunen Club op laatste open training

Club Brugge heeft vandaag nog een laatste keer getraind voor de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Racing Genk. Het was een open training in het Jan Breydelstadion en daar kwamen enkele honderden fans op af.

Club Brugge begint maandag aan play-off 1 met een thuiswedstrijd tegen Racing Genk. De wedstrijd is zo goed als uitverkocht en ook op de laatste open training waren de fans massaal afgezakt om de spelers nog eens extra op te peppen. Er werden blauw-zwarte vuurpijlen afgestoken en na de training werd het ondertussen traditionele ‘we are Bruges’-lied nog eens bovengehaald. Aan motivatie kan het de spelers dus zeker niet ontbreken tegen Racing Genk.