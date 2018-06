Fans kunnen geen ticket kopen voor #BELJAP

Op de website van de FIFA is het onmogelijk om nog tickets te bestellen voor de wedstrijd België-Japan op het WK voetbal. Nochtans werden niet alle tickets verkocht. VTM NIEUWS-journalist Jarno Bertho zocht eveneens uit hoe de Belgen maandag in Rostov geraken.

Om via de website van wereldvoetbalbond FIFA tickets te bestellen, moet je je eerst registreren. Na ruim een uur wachten is het onze journalist gelukt. Maar dan blijkt dat de tickets niet verkrijgbaar zijn.

De Belgische voetbalbond laat weten dat ze verveeld zitten met het probleem en proberen een oplossing te vinden.

Fanclub

Voor andere wedstrijden zijn wel nog tickets te vinden. Mogelijk zal FIFA nog enkele tickets ter beschikking stellen voor 1895, de officiële fanclub van de Rode Duivels. Enkel leden zouden dan tickets kunnen bemachtigen.

Vlucht

En wie geluk heeft en tickets kan kopen, moet ook in Rostov geraken. Net zoals bij de vorige wedstrijden legt Brussels AIrlines een speciale vlucht in. Een retourticket kost 700 euro, dan ben je er op zes uur. Maar dan moet je wel snel zijn, want de laatste plaatsjes zijn bijna verkocht.

Wie liever niet vliegt, kan ook met de auto of de bus vertrekken. Je heb dan wel een rit van minstens 35 uur voor de boeg.