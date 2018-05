Falcao krijgt monsterboete van 9 miljoen euro

Stervoetballer Radamel Falcao is schuldig bevonden aan fiscale fraude. De Colombiaanse spits van AS Monaco werd veroordeeld tot het betalen van 9 miljoen euro en een gevangenisstraf van zestien maanden, die omgezet werd in een bijkomende geldboete van 96.000 euro.

In afwachting van het verdict had 'El Tigre' in juli vorig jaar al 8,2 miljoen euro overgemaakt aan de Spaanse fiscus. Het betrof meer bepaald 7,4 miljoen euro plus boetes wegens laattijdige betaling. De stervoetballer zal dus nog bijna een miljoen euro op tafel moeten leggen om het verschuldigde bedrag van 9,058 miljoen euro volledig af te lossen. Daarbovenop werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van zestien maanden, omgezet in een bijkomende geldboete van 96.000 euro.

De Colombiaanse aanvaller, die van 2011 tot 2013 hoge toppen scheerde bij Atletico Madrid, werd beschuldigd van het oprichten van een netwerk aan schermvennootschappen in het buitenland, meer bepaald in de Britse Maagdeneilanden en Ierland, om inkomsten uit portretrechten achter te houden voor de fiscus.