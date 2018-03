Fabio Jakobsen wint Nokere Koerse

Fabio Jakobsen (Quick-Step Floors) heeft Nokere Koerse op zijn naam geschreven. De 21-jarige Nederlander haalde het gemakkelijk in de sprint. Wout Van Aert toonde zich opnieuw meerdere keren vooraan in de koers.

Wout Van Aert trok met een select groepje in de aanval, zonder succes. De aanvallers werden ingerekend door het peloton, maar nog was Van Aert niet uitgeblust. De wereldkampioen veldrijden probeerde ploegmakker Sean De Bie te loodsen, maar die kwam er nooit aan te pas.

Op de kasseien van de Nokereberg bleek Jakobsen, ook al vierde in Dwars door West-Vlaanderen, veruit de snelste. Amaury Capiot en Hugo Hofstetter vervolledigen het podium.

Neo-pro @FabioJakobsen shows his class and takes his maiden victory, in #NokereKoerse, after a devastating sprint!#WayToRide#No14in2018

Photo: Sigfrid Eggers pic.twitter.com/BFpEjApEeE