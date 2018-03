Extra ribbreuk voor Mark Cavendish

De schade bij Mark Cavendish valt al bij al mee na z’n zware valpartij in de slotfase van Milaan-Sanremo. Cavendish kwam vol in botsing met een verkeersbumper en ging over de kop. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar daar werden geen zware blessures vastgesteld. Enkel een extra ribbreuk bovenop de ribbreuk die hij al had.

Mark Cavendish ging gisteren van start in Milaan-Sanremo met een gebroken rib, het gevolg van een valpartij in de ploegentijdrit van Tirreno-Adriatico. Op 10 kilometer van de streep en in volle aanloop naar de Poggio ging Cavendish opnieuw zwaar tegen de grond. Maar op een extra ribbreuk na, valt de schade al bij al mee. “Mogelijks heeft hij wel nog een probleem aan de ligamenten van de enkel, maar dat moet nog opgevolgd worden” laat z’n team Dimension Data weten.

