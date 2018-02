Exit Bemelmans in Montpellier

Ruben Bemelmans (ATP 121) heeft de derde ronde van het ATP-toernooi in Montpellier niet gehaald. De Limburger verloor in de tweede ronde van de Bosniër Damir Dzumhur (ATP 30) in twee sets: 7-5 en 6-4.

Na een gemakkelijke overwinning in de eerste ronde wachtte Bemelmans nu een minder haalbare kaart. Toch moest onze landgenoot niet wanhopen, want hij had de Bosniër al eens geklopt en was bovendien goed op dreef de laatste tijd.

Bemelmans begon zelfs sterk aan de wedstrijd. In de eerste set liep hij uit tot 1-3, maar Dzumhur vocht terug en uiteindelijk moest de 30-jarige Bemelmans het spel ondergaan. De Bosniër pakte de eerste set met 7-5 en sleepte ook de tweede set in de wacht met 6-4.