Ewan wint op Champs-Elysées en Bernal wint zijn eerste Tour

De buit is nu echt binnen voor Egan Bernal. De 22-jarig Colombiaan reed op de Champs-Elysées in zijn gele trui als winnaar van de 106de Ronde van Frankrijk over de meet. De traditionele sprint op de bekendste laan van Parijs werd gewonnen door de Australiër Caleb Ewan. De Nederlander Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) en de Italiaan Niccolo Bonifazio (Total-Direct Energie) vervolledigden het podium.

Het is voor de 25-jarige Ewan zijn derde ritzege in deze Tour. Voor zijn ploeg Lotto Soudal is het de vierde zege in deze Tour, met ook nog een etappe-overwinning voor Thomas De Gendt. Op iets meer dan zestig kilometer van de finish kregen de renners Parijs in het vizier. Het inspireerde een viertal renners tot een laatste ontsnapping in deze Tour, maar het kwartet kreeg van de sprintersploegen nooit meer dan een halve minuut voorsprong.

Wie met een zowaar nog bredere glimlach dan Ewan over de finish in Parijs reed, was Egan Bernal. Op 22-jarige leeftijd wint de Colombiaan zijn eerste Ronde van Frankrijk. De jonge klimmer was de sterkste in de Alpen en maakte daar het verschil op zijn ploegmaat en winnaar van vorig jaar Geraint Thomas. Steven Kruiswijk werd (Jumbo-Visma) derde.

Record Sagan

De groene trui die ging dit jaar opnieuw naar Peter Sagan. Voor de drievoudig wereldkampioen is het al de 7de keer dat hij de groene trui wint. Dat is een nieuw record, want zo gaat hij voorbij Erik Zabel, die hem 6 keer won. Romain Bardet fleurde zijn Tour op met eindwinst in het klassement van de bolletjestrui. Egan Bernal pakte ook de witte trui van beste jongere.