Evenepoel wint na-Tourcriterium Aalst voor Bernal

Remco Evenepoel heeft het na-Tourcriterium in Aalst gewonnen, uitgerekend voor kersvers winnaar van de Tour de France, Egan Bernal. In een spurt haalde onze 19-jarige landgenoot het van Bernal en Laurens De Plus.

Het na-Tourcriterium in Aalst is een uitgelezen kans voor de Belgen om alle toppers van de voorbije Ronde Van Frankrijk aan het werk te zien. Opvallend genoeg was het het fenomeen Evenepoel die met de eer van de overwinning ging lopen.

Evenepoel reed de Ronde van Frankrijk niet, maar trok alle aandacht naar zich toe in de Adriatica Ionica Race in Italië. In Aalst ging hij met de Colombiaan Bernal, die gisteren zijn eerste Tour de France won, en landgenoot Laurens De Plus naar de streep. In een spurt met drie trok Evenepoel aan het langste eind.