Evenepoel: “Verhuis naar Monaco nog niet beslist”

“De verhuis naar Monaco is nog niet beslist”, zo zei Remco Evenepoel vlak voor de start van de Clásica San Sebastián. “Er zijn verschillende mogelijkheden.”

Evenepoel ontkende dus dat de verhuis naar het Prinsdom al vast ligt. “Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is ook Andorra enzo... Het is vooral om deftig te kunnen trainen. Het heeft dus helemaal niks met het fiscale te maken, want momenteel heb ik het geld helemaal niet om ervan te profiteren. Het is om te investeren in mijn toekomst, richting rondes en klimwedstrijden.”

“Monaco is zeker een optie, maar er zijn ook andere plaatsen waar het heel goed is om te klimmen. Andorra is goed, daar zit je ook op hoogte, wat een voordeel is, en er zijn ook nog veel andere mogelijkheden. Monaco kwam natuurlijk meteen in de hoofden van de mensen op omdat het bekend staat voor de belastingen. (...) Voor mij is het belangrijkste dat ik een deftige basis heb om te trainen”, aldus Evenepoel, die toegaf al gesproken te hebben met Philippe Gilbert en Julian Alaphilippe. Eerstgenoemde woont in Monaco, die laatste resideert in Andorra. “Ik ga alles bezoeken en alles bekijken, maar er is zeker nog niks beslist”, besloot de jongeling van Deceuninck-Quick.Step.