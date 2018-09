Evenepoel na WK-zege: “Jaar naar toegeleefd”

Dolgelukkig is Remco Evenepoel na zijn overwinning in de juniorentijdrit op het WK wielrennen in het Oostenrijkse Inssbruck. “Hier heb ik een jaar naar toegeleefd”, zegt hij aan VTM NIEUWS.

“Diep vanbinnen voelde ik me goed en wilde ik iedereen een dreun geven, maar je moet altijd voorzichtig zijn en je voorbereiden op een tegenslag”, zegt de renner.

Evenepoel volgt Igor Decraene op als Belgisch winnaar. Die renner werd in 2013 wereldkampioen bij de junioren, maar overleed in 2014. “Daar hoopte ik op, het was een mooi moment om hem nog eens te eren”, aldus Evenepoel.

