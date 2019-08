Evenepoel na onwaarschijnlijke zege: "De laatste twee kilometer had ik al tranen in mijn ogen"

Remco Evenpoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen. Jawel, u leest het goed: Remco Evenepoel heeft op zijn 19de zijn eerste WorldTour-klassieker gewonnen. Onze landgenoot kwam in z’n eentje aan na een aanval van om en bij de 25 kilometer. Greg Van Avermaet werd 2de.

Wie is goed uit de Tour gekomen en wie heeft zich net iets te veel laten gaan in de criteriums? Het is bij aanvang van de Clásica San Sebastián altijd dé vraag. Van topfavoriet Julian Alaphilippe kwam het in elk geval niet. De topfavoriet gaf er al vroeg in de koers de brui aan.

Ook Bernal - deze week ergens blijven steken in een zak friet - zwaaide halverwege de wedstrijd de tv-kijker uit. Tot daar de eerste Tourwinnaar in de Clásica sinds Carlos Sastre in 2008. Verder stapte ook Laurens De Plus in de volgwagen. Adam Yates en Mikel Landa kenden een offday.

Wie dan wel de koers maakte? Remco Evenepoel zowaar en dat in z’n eerste klassieker op WorldTour-niveau. Onze landgenoot moest na het inrekenen van de vlucht van de dag even lossen, maar zette die situatie zelf weer recht. Eens aangesloten bij het peloton zette hij zich weer in het gelid - drinkbussen uitdelend aan de ploegmaats.

Tot dan die schuchtere aanval van Skujins kwam. De Let van Trek-Segafredo wou voor de slotklim anticiperen op het geweld van de wedstrijdfavorieten. Evenepoel - het leek in dienst van Mas - schoof mee. Bij zijn eerste beurt werd meteen duidelijk dat het hard ging. Skujins moest zich dubbel plooien om mee te kunnen. Movistar kreeg het gat niet dicht.

Aan de zege kon toen nog niemand écht denken. Evenepoel en Skujins hadden plots wel een halve minuut. Bij het aansnijden van de slotklim waren dat er een veertigtal. Iedereen verwachtte een terugval, maar die kwam niet. Valverde, Woods en de andere springveren hadden het niet in zich. Vooraan liet Evenepoel Skujins achter. 35 seconden op de top? Zou het dan toch?

Jawel, want Deceuninck-Quick.Step-ploegmaat Mas was de perfecte stoorzender in de achtervolgende groep. Evenepoel viel niet stil en liep zelfs nog uit. San Sebastián was plots getuige van een absoluut nummer. In zijn eentje trok hij naar de meet. Handen in de lucht, het delirium nabij: Remco Evenepoel.

Greg Van Avermaet werd tweede in de Clásica San Sebastián en was zelf ook bijzonder onder de indruk van de straffe prestatie van Remco Evenepoel.