Evenepoel beste jongere in Ronde van San Juan

Onze 19-jarige landgenoot Remco Evenepoel (Deceuninck–Quick-Step) heeft in zijn eerste ronde als prof meteen een mooie prijs op zak gestoken. In de laatste Argentijnse Vuelta a San Juan kon Evenepoel zijn negende plaats in de eindstand veiligstellen, genoeg om eerste te blijven in het jongerenklassement.

De Colombiaan Winner Anacona (Movistar) is de eindwinnaar van de ronde. De zevende en laatste etappe van de Argentijnse rittenkoers werd gewonnen door Sam Benett (BORA - hansgrohe). Na 141,3 kilometer met start en aankomst in San Juan liet die 28-jarige Ier, perfect gegangmaakt door ploegmaat Peter Sagan, de Colombiaan Alvaro Hodeg en de Slovaak Erik Baska in de sprint achter zich, goed voor zijn dertigste zege, de eerste dit seizoen.

De 30-jarige Anacona boekte zijn derde profzege, na een rit in de Vuelta van 2014 en de vijfde etappe in deze Ronde van San Juan. In de eindstand heeft hij 35 seconden voor op de Fransman Julian Alaphilippe. De Spaanse veteraan Oscar Sevilla, vorig jaar eindwinnaar, is op 57 seconden derde. Remco Evenepoel werd met een negende plaats op 1:36 beste Belg, net voor Tiesj Benoot, tiende op 1:38. Het 19-jarige talent stak bij zijn profdebuut meteen ook het jongerenklassement op zak. In de eindstand daarvan heeft de wereldkampioen bij de junioren drie seconden voor op de drie jaar oudere Zwitser Gino Mäder.