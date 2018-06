Europees kampioen Portugal naar huis

Uruguay heeft zich vanavond in Sochi voor de kwartfinales van het WK voetbal geplaatst. Het Zuid-Amerikaanse land deed dat door Europees kampioen Portugal met 2-1 te verslaan. Bij de rust stonden de Uruguayanen 1-0 voor.

Edinson Cavani nam beide Uruguayaanse doelpunten voor zijn rekening. Tussendoor scoorde Pepe (55e) de 1-1.

In de kwartfinales staat Uruguay vrijdag 6 juli in Nizhny Novgorod tegenover Frankrijk, dat Argentinië met 4-3 uitschakelde. De winnaar van die partij neemt het in de halve finale mogelijk op tegen België. Maar om daar te raken, moeten de Rode Duivels maandag winnen tegen Japan en nadien nog tegen Brazilië of Mexico.