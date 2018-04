Essevee blijft stevig leider in groep A

Zulte Waregem blijft stevig aan de leiding in groep A van play-off 2. Essevee won op de zesde speeldag met 1-2 op het veld van Moeskroen. Amallah bracht de thuisploeg op voorsprong, na de pauze zorgden Harbaoui en Olayinka hun ploeg de zege. Voor Harbaoui al zijn negentiende doelpunt van het seizoen.

Zulte Waregem kreeg voor de rust de beste kansen. Olayinka, die over trapte, en De Pauw lieten de 0-1 echter liggen. Op het halfuur kwam Moeskroen plots op voorsprong, toen Selim Amallah op voorzet van Huyghebaert de openingstreffer binnenkopte. Na de koffie maakte Essevee op één minuut het verschil. Eerst Hamdi Harbaoui, met zijn negentiende van het seizoen, en nadien Peter Olayinka draaiden de situatie om. Moeskroen moest nu aanvallen. Amallah maakte bijna zijn tweede van de avond, maar raakte de lat. Dichter bij de gelijkmaker kwam Moeskroen niet.

Kortrijk klopt Lierse

Ook eerste achtervolger KV Kortrijk pakte zaterdagavond de drie punten. De Kerels zetten thuis Lierse opzij met 2-1. De bezoekers kwamen na een kwartier op voorsprong, maar lang konden ze daar niet van genieten. Stojanovic maakte gelijk en in het slot van de wedstrijd bezorgde Chevalier Kortrijk de zege.

OHL geraakt niet voorbij Waasland-Beveren

OH Leuven kreeg thuis Waasland-Beveren op bezoek. De wedstrijd eindigde op een brilscore. Voor de Waaslanders is het pas hun tweede punt in deze play-offs, ze blijven zo laatste in groep A. OHL staat derde.

Stand groep A: