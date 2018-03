Enkel kneuzingen voor Naesen na val

Oliver Naesen (AG2R) heeft alleen kneuzingen, wonden en een zwelling overgehouden aan zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen. De Belgische kampioen gaf na zijn val op wegens kniepijn. Nader onderzoek in het ziekenhuis van Gent bracht geen breuken of barstjes aan het licht. Over zijn deelname aan de Ronde van Vlaanderen wordt de volgende dagen beslist.

"Er gebeurde een valpartij voor mij en ik kon die niet meer ontwijken", verklaarde Naesen aan de finish in Waregem. "Ik viel over andere renners en ben met mijn knie tegen een tandwiel terechtgekomen. Het doet echt wel pijn."

"Oliver kan tegen een stootje", zei ploegleider Julien Jurdie, "maar ik wilde geen risico nemen met het oog op de Ronde van Vlaanderen en bovendien klaagde hij echt wel over pijn. Het was beter om hem niet verder te laten koersen. Het was een valpartij waar ook Romain Bardet in betrokken was, maar gelukkig hield die er niets aan over."

Naesen hield eerder al een gehavende knie over aan een val in de E3 Harelbeke. Daar reed hij de wedstrijd wel uit en werd hij nog vierde.