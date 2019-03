Engelse topper tussen Tottenham en Manchester City in kwartfinales Champions League

In het Zwitserse Nyon is geloot voor de kwartfinales van de Champions League.

Engelse kraker

We krijgen een spannend Engels duel tussen Tottenham met Rode Duivels Toby Alderweireld en Jan Verthongen en Manchester City met Vincent Kompany en Kevin De Bruyne. Liverpool met Simon Mignolet en Divock Origi komt uit tegen FC Porto. Manchester United met Romelu Lukaku een moeilijke wedstrijd tegen het FC Barcelona van Lionel Messi. En na de stunt van Ajax in de achtste finales mag de ploeg zich nu opmaken voor een duel tegen het Juventus van Cristiano Ronaldo. De heenwedstrijden worden gespeeld op 9 en 10 april, de terugwedstrijden een week later.

Halve finales

Er is vandaag ook al geloot voor de halve finales. De heenwedstrijden zijn op 30 april en 1 mei. De terugmatchen zijn op 7 en 8 mei. De finale is op 1 juni in het stadion van Atletico Madrid, het Estadio Metropolitano.

Hier vindt u nog eens alle kwartfinales op een rij:

Ajax - Juventus FC

Liverpool FC - FC Porto

Tottenham FC - Manchester City

Manchester United - FC Barcelona