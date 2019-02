Engelse keeperslegende Gordon Banks (81) overleden

In Engeland is Gordon Banks, de legendarische keeper van Engeland op het WK van 1966 overleden. Hij was 81.

Banks wordt beschouwd als één van de beste doelmannen aller tijden. Hij werd zes keer uitgeroepen tot FIFA-keeper van het jaar, maar is misschien wel het bekendst vanwege zijn redding op het WK van 1970 op een schot van Pelé. Later zei Banks over deze redding: ,,Mensen zullen me misschien niet herinneren om het winnen van de wereldbeker, maar misschien wel vanwege die ene redding. Zo groot is het. Mensen willen alleen maar praten over die redding.”

Winnaar WK

In 1966 behaalde Banks de grootste triomf van zijn loopbaan door met Engeland het WK voetbal te winnen. In de finale op Wembley werd West-Duitsland met 4-2 verslagen.

Carrière in Engeland

Banks kwam in zijn carrière uit voor onder meer Leicester City en Stoke City en speelde 73 interlands.