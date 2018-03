Engeland wint zuinig tegen Oranje

WK-tegenstander Engeland heeft een oefeninterland in en tegen Nederland gewonnen. The Three Lions haalden het met een zuinige 0-1. Jesse Lingard, ploegmaat van Romelu Lukaku bij Manchester United, scoorde het enige doelpunt uit de wedstrijd.

Engeland is goed gestart met de voorbereiding op het WK voetbal van komende zomer. In de Amsterdam ArenA, thuisbasis van Ajax, scoorde Jesse Lingard net voor het uur de winnende treffer. Dinsdag neemt Engeland het in een oefenpot nog op tegen Italië, dat zich niet kon kwalificeren voor het WK.

Ook Tunesië, een andere tegenstander van de Belgen in de poulefase, won met het kleinste verschil van Iran. Een own-goal van een Iraniër hield de drie punten thuis voor de Noord-Afrikanen. Panama verloor eerder deze week al met 1-0 in Denemarken.