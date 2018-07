Engeland verslaat Colombia na thriller

Engeland staat in de kwartfinales op het WK voetbal in Rusland. Ze versloegen Colombia na strafschoppen (4-3). In de kwartfinale wacht Zweden.

Tijdens de reguliere speeltijd scoorden Harry Kane (57.) en Yerry Mina (90.+3). Voor Kane zijn zesde treffer (3 penalty's), voor Mina zijn derde kopbaldoelpunt. Strafschoppen moesten uitsluitsel brengen: daarin kwam Engeland op achterstand, maar twee missers deden Colombia uiteindelijk de das om.

Het was al derde achtste finale die na strafschoppen beslist moest worden. Dat gebeurde eerder tijdens Spanje-Rusland en Kroatië-Denemarken. Rusland en Kroatië plaatsten zich zo voor de laatste acht. Engeland neemt het zaterdag in de kwartfinales op tegen Zweden.

De FIFA heeft Harry Kane uitgeroepen tot 'Man van de Match'. Kane zorgde voor het eerste doelpunt.