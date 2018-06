Om 20 uur starten de Rode Duivels aan hun laatste match in de groepsfase van het WK voetbal. Het Belgische nationale team speelt tegen dat van Engeland. Beide ploegen zijn al zeker van een plaats in de achtste finales.

Als België de wedstrijd wint, spelen we in de volgende ronde tegen Japan, bij verlies nemen we het op tegen Colombia.