Emotionele vader Courtois over transfer: "Hij heeft er zo lang op gewacht"

Thibaut Courtois heeft zijn droomtransfer naar Real Madrid eindelijk beet. Een transfer waar hij al jaren van droomt. Ook voor zijn familie is dit een bijzonder moment. “Hij heeft hier zo lang op gewacht”, klinkt het bij een emotionele vader Thierry Courtois. “Ik wil iedereen bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt.”

In een interview met VTM NIEUWS is vader Thierry bijzonder trots en emotioneel. “We weten hoe lang de onderhandelingen geduurd hebben, dus dit betekent heel veel voor ons. Nu kan ik er rustig over praten, maar er zijn al heel wat tranen gevloeid.”

“Thibaut is ook goed ontvangen door Real Madrid, de supporters en de pers. Die ontvangst hadden we niet verwacht. We zijn dan ook zeer aangenaam verrast."

Bekijk ook: